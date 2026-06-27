Kad obrišu suze, Iranci će videti da još nisu ispali: Sve kalkulacije Svetskog prvenstva, 9 parova već poznato

Mondo pre 1 sat  |  Mladen Šolak
Kad obrišu suze, Iranci će videti da još nisu ispali: Sve kalkulacije Svetskog prvenstva, 9 parova već poznato

U toku je rasplet grupne faze Svetskog prvenstva, koji bi u velikoj meri mogao da odluči neverovatni remi Egipta i Irana (1:1).

Irancima je u 90+3. minutu poništen gol zbog ofsajda, pa su pogodili i prečku i ostali bez pobede i garantovanog plasmana. Ipak, nisu otpisani, već moraju da čekaju druge - među njima i sada već veoma ugroženu Hrvatsku. Sa druge strane, Egipćani su saznali put ka četvrtfinalu, jer će u šesnaestini finala igrati protiv Australije, a onda pobednik ide na pobednika meča Argentina - Zelenortska Ostrva. Sa druge strane, Iran bi u slučaju prolaska sa tri boda igrao
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