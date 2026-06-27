Nestali kapiten Venecuele, njegova supruga i sin (2): Užasna vest nakon razornog zemljotresa

Mondo pre 2 sata  |  Dušan Ninković
Nestali kapiten Venecuele, njegova supruga i sin (2): Užasna vest nakon razornog zemljotresa

Čitav svet je šokiran informacijama koje poslednjih dana stižu iz Venecuele, koju je pogodio razoran zemljotres.

Broj preminulih, povređenih i nestalih meri se u desetinama hiljada, a među onima o kojima još nema nikakvih informacija je i kapiten odbojkaške reprezentacije Venecuele, iskusni Vilner Rivas, jedan od najboljih odbojkaša u istoriji svoje zemlje. Kako je saopštio Odbojkaški savez Venecuele, Rivas i njegova porodica vode se kao nestali jer su njihova tela ispod ruševina koje je napravio razoran zemljotres. Tom prilikom pala je zgrada u kojoj su živeli Rivas, njegova
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