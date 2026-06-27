Reakcija oca sve govori: Spasioci izvukli živu bebu ispod ruševina nakon potresnog zemljotresa (video)

Mondo pre 1 sat  |  Uroš Matejić
Reakcija oca sve govori: Spasioci izvukli živu bebu ispod ruševina nakon potresnog zemljotresa (video)

Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu porastao je na 1.430, ali vlasti upozoravaju da to još nije konačan bilans.

Prema dosadašnjim podacima, povređeno je 3.238 osoba, dok su 3.142 porodice ostale bez svojih domova. Nadležni su saopštili da je nakon dva snažna zemljotresa, koja su pogodila zemlju u sredu, zabeleženo najmanje 430 naknadnih potresa. Na društvenim mrežama objavljeni su snimci iz grada La Gvajra na kojima se vidi kako spasioci iz ruševina izvlače bebu staru 18 meseci i predaju je muškarcu za kojeg se veruje da je njen otac. Na snimku se vidi kako muškarac, vidno
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