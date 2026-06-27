Slom živaca Marsela Bijelse pred kamerama: "Ništa neće ostati za mnom, po tome će me pamtiti"

Argentinski trener Marselo Bijelsa (70) besno je reagovao posle još jednog bolnog poraza, protiv Španije, i u celini skandaloznog nastupa svog tima na Svetskom prvenstvu. "Hajde, odmah", vikao je ka koordinatoru za realizaciju TV prenosa, bez ikakvog strpljenja i razumevanja za svoje i tuđe obaveze na Svetskom prvenstvu.

Slavni trener velike reputacije potpuno je podbacio sa svojim timom na Mundijalu. Urugvajci su pravili neverovatne kikseve u remijima protiv autsajdera, najpre Saudijske Arabije (1:1), a onda i protiv Zelenortskih Ostrva (2:2). U noći za nama teška situacija je kulminirala teško objašnjivim nastupom protiv Španije. Ne zbog rezultata, nego zbog situacija na terenu i van njega. Golman Fernando Muslera (40) Bijelsin prvi izbor na Mundijalu, ponovo je napravio ogroman