Snažan zemljotres pogodio Island: Registrovan potres magnitude od čak 5,8 stepeni Rihtera

Snažan zemljotres pogodio je danas Island, javlja " EMSC", evropsko-mediteranski seizmološki centar.

Zemljotres magnitude 5,8 stepeni po Rihteru pogodio je večeras Island oko 20.30 časova. Epicentar potresa registrovan je na području sa geografskim koordinatama 64.404 severne geografske širine i 22.35 zapadne geografske dužine. Potres je registrovan na oko 37 kilometara od Rejkjavika, prestonice Islanda. Hipocentar zemljotresa nalazio se na dubini od oko 5,1 kilometara ispod površine zemlje. Trenutno nema informacija o povređenima ili pričinjenoj materijalnoj