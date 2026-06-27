Snažan zemljotres pogodio Island: Registrovan potres magnitude od čak 5,8 stepeni Rihtera

Mondo pre 26 minuta  |  Aleksandar Blagić
Snažan zemljotres pogodio Island: Registrovan potres magnitude od čak 5,8 stepeni Rihtera

Snažan zemljotres pogodio je danas Island, javlja " EMSC", evropsko-mediteranski seizmološki centar.

Zemljotres magnitude 5,8 stepeni po Rihteru pogodio je večeras Island oko 20.30 časova. Epicentar potresa registrovan je na području sa geografskim koordinatama 64.404 severne geografske širine i 22.35 zapadne geografske dužine. Potres je registrovan na oko 37 kilometara od Rejkjavika, prestonice Islanda. Hipocentar zemljotresa nalazio se na dubini od oko 5,1 kilometara ispod površine zemlje. Trenutno nema informacija o povređenima ili pričinjenoj materijalnoj
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