Vanredno obraćanje iz Bahreina: "Napao nas je Iran"

Mondo pre 17 minuta  |  Jovana Radovanović
Vanredno obraćanje iz Bahreina: "Napao nas je Iran"

U izjavi bahreinskog ministarstva spoljnih poslova navodi se da je "niz iranskih dronova" ciljao zemlju, ali nisu precizirali o kojoj se meti radi, javlja AP.

Bahrein je, inače, baza 5. flote američke mornarice. Čini se da je to usledilo kao odgovor na noćne napade američke vojske na Iran zbog napada na brod u Ormuskom moreuzu, navodi AP. Ovi napadi su do sada najznačajniji test privremenog sporazuma koji su dve zemlje postigle pre nedelju dana o početku radova na okončanju višemesečnog rata i ponovnom otvaranju ključnog plovnog puta. Ranije danas, Iranska revolucionarna garda (IRGC) izdala je saopštenje koje je prenela
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