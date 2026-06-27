Velika čast: Vimbldon istorijskom odlukom spojio Srbe i poslao ih sve na Centralni teren

Organizatori Vimbldona zakazali su čak tri uzastopna meča srpskih predstavnika za ponedeljak na Centralnom terenu - program će u 14.30 otvorili Miomir Kecmanović duelom protiv Janika Sinera, posle toga će na teren Teodora Kostović protiv Arine Sabalenke, a nakon toga je glavni događaj - meč Novaka Đokovića protiv Kineza Jibing Vua (26 godina, 99. na svetu) Biće to dan za uživanje svih ljubitelja tenisa u Srbiji, iako nije potrebno naglašavati koliki su favoriti