Velika čast: Vimbldon istorijskom odlukom spojio Srbe i poslao ih sve na Centralni teren

Mondo pre 43 minuta  |  Mladen Šolak
Velika čast: Vimbldon istorijskom odlukom spojio Srbe i poslao ih sve na Centralni teren
Organizatori Vimbldona zakazali su čak tri uzastopna meča srpskih predstavnika za ponedeljak na Centralnom terenu - program će u 14.30 otvorili Miomir Kecmanović duelom protiv Janika Sinera, posle toga će na teren Teodora Kostović protiv Arine Sabalenke, a nakon toga je glavni događaj - meč Novaka Đokovića protiv Kineza Jibing Vua (26 godina, 99. na svetu) Biće to dan za uživanje svih ljubitelja tenisa u Srbiji, iako nije potrebno naglašavati koliki su favoriti
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