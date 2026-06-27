Arhiv javnih skupova: U posedu smo snimka nastalog tokom govora Vučića, moguće izbrojati prisutne

N1 Info pre 2 sata  |  N1 Beograd
Arhiv javnih skupova: U posedu smo snimka nastalog tokom govora Vučića, moguće izbrojati prisutne

Arhiv javnih skupova objavio je da poseduje snimak koji je nastao tokom govora predsednika Aleksandra Vučića i da je moguće precizno izbrojati koliko je prisutnih bilo na SNS mitingu. "AJS je u posedu snimka nastalog tokom govora predsednika Srbije A.

Vučića, na osnovu kojeg je moguće izvršiti precizno brojanje svih prisutnih na današnjem skupu ispred Skupštine. Rezultat brojanja biće objavljen u narednim danima", naveo je Arhiv na Iksu. AJS je u posedu snimka nastalog tokom govora predsednika Srbije A. Vučića, na osnovu kojeg je moguće izvršiti precizno brojanje svih prisutnih na današnjem skupu ispred Skupštine. Rezultat brojanja biće objavljen u narednim danima. pic.twitter.com/6AIc5fLpc4 Ministarstvo
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