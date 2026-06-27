Kos: Srbija napravila važan korak ispravljanjem pravosudnih zakona, potez obnavlja poverenje

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Kos: Srbija napravila važan korak ispravljanjem pravosudnih zakona, potez obnavlja poverenje

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocenila je da je Srbija, ispravljanjem pravosudnih zakona usvojenih u parlamentu, napravila važan korak ka članstvu u Evropskoj uniji (EU).

Kos je sinoć na Iksu (X) napisala da taj potez "doprinosi obnavljanju poverenja". The Serbian Parliament has taken an important step in the right direction to correct the judicial laws adopted in January. This helps rebuild trust. I spoke with Parliament Speaker @anabrnabic about the next steps for Serbia to move forward on its EU path. This includes… Komesarka je navela da je sa predsednicom parlamenta Srbije Anom Brnabić razgovarala o "sledećim koracima koje
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