Kragujevački studenti nastavljaju ka Kraljevu: Faktor 50, mnogo vode, energija - i niko ne odustaje

Studenti u blokadi Univerziteta u Kragujevcu, ali i građani koji su im se pridružili, nalaze se u šetnji su do Kraljeva, uoči sutrašnjeg protesta "Sve se vidi na Vidovdan".

Iz Kragujevca su krenuli posle 16-minutne tišine u znak sećanja na žrtve pada nastrešnice u Novom Sadu. Studenti su prošli Vučkovicu i se nalaze na oko pola puta. Nadaju se da će stići sutra oko 17 sati. Među njima su i nastavnici, ljudi iz Zemuna, Aranđelovca... Prešli su danas oko 15 km, a današnji zacrtani cilj je oko 33 km. Studenti gužve izbegavaju tako što koriste stare i paralelne puteve, koji prolaze kroz sela. S vremena na vreme se vrate na glavni put.