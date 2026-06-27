Kragujevački studenti u blokadi pešače do Kraljeva: "Da pokažemo energiju, za razliku od tužnog skupa u Beogradu"

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
Kragujevački studenti u blokadi pešače do Kraljeva: "Da pokažemo energiju, za razliku od tužnog skupa u Beogradu"

Studenti u blokadi Univerziteta u Kragujevcu krenuli su u šetnju do Kraljeva uoči protesta “Sve se vidi na Vidovdan”.

Pored kragujevačkih studenata, u koloni su i studenti iz drugih mesta, kao i građani iz zborova Aranđelovca, Lazarevca, ali i profesori. Nakon 16 minuta tišine, studenti su formirali kolonu i krenuli, a pred njima je put danas dug 30km, a sutra još dvadesetak, javlja reporterka TV Nove. Kako javlja reporter N1, učesnici šetnje su napravili prvu pauzu u Korićanima, posle pređenih šest kilometara. Prvog dana šetnje, napraviće ukupno pet pauza. Osim kilometraže, biće
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Studenti u blokadi i građani krenuli u šetnju iz Kragujevca ka Kraljevu uoči vidovdanskog skupa (VIDEO)

Studenti u blokadi i građani krenuli u šetnju iz Kragujevca ka Kraljevu uoči vidovdanskog skupa (VIDEO)

Insajder pre 14 minuta
VIDOVDANSKI MARŠ – Kolona iz Kragujevca zamarširala putem Kraljeva

VIDOVDANSKI MARŠ – Kolona iz Kragujevca zamarširala putem Kraljeva

Glas Šumadije pre 9 minuta
Iz Kragujevca studenti u blokadi krenuli na Vidovdanski marš do Kraljeva

Iz Kragujevca studenti u blokadi krenuli na Vidovdanski marš do Kraljeva

Beta pre 1 sat
Kragujevački studenti u blokadi pešače do Kraljeva: "Da pokažemo energiju, za razliku od tužnog skupa u Beogradu"

Kragujevački studenti u blokadi pešače do Kraljeva: "Da pokažemo energiju, za razliku od tužnog skupa u Beogradu"

Nova pre 59 minuta
Iz Kragujevca studenti u blokadi krenuli na Vidovdanski marš do Kraljeva

Iz Kragujevca studenti u blokadi krenuli na Vidovdanski marš do Kraljeva

Serbian News Media pre 1 sat
Iz Kragujevca studenti u blokadi krenuli na Vidovdanski marš do Kraljeva

Iz Kragujevca studenti u blokadi krenuli na Vidovdanski marš do Kraljeva

Pravo u centar pre 1 sat
Iz Kragujevca studenti u blokadi krenuli na Vidovdanski marš do Kraljeva

Iz Kragujevca studenti u blokadi krenuli na Vidovdanski marš do Kraljeva

Radio sto plus pre 54 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

LazarevacKraljevoKragujevac

Regioni, najnovije vesti »

Studenti u blokadi i građani krenuli u šetnju iz Kragujevca ka Kraljevu uoči vidovdanskog skupa (VIDEO)

Studenti u blokadi i građani krenuli u šetnju iz Kragujevca ka Kraljevu uoči vidovdanskog skupa (VIDEO)

Insajder pre 14 minuta
VIDOVDANSKI MARŠ – Kolona iz Kragujevca zamarširala putem Kraljeva

VIDOVDANSKI MARŠ – Kolona iz Kragujevca zamarširala putem Kraljeva

Glas Šumadije pre 9 minuta
Zastoj na putu Petrovac – Novi Milanovac, prevrnuo se kamion

Zastoj na putu Petrovac – Novi Milanovac, prevrnuo se kamion

Glas Šumadije pre 29 minuta
Autobusi beogradskog GSP-a viđeni širom Srbije: Od Kule do Kragujevca, građani sumnjaju da prevoze naprednjake na miting FOTO…

Autobusi beogradskog GSP-a viđeni širom Srbije: Od Kule do Kragujevca, građani sumnjaju da prevoze naprednjake na miting FOTO

Nova pre 19 minuta
Pavlović: Srce mi je puno, današnji dan u Beogradu provešću sa hiljadama Nišlija i mladima

Pavlović: Srce mi je puno, današnji dan u Beogradu provešću sa hiljadama Nišlija i mladima

Glas juga pre 14 minuta