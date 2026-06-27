Kragujevački studenti u blokadi pešače do Kraljeva: "Da pokažemo energiju, za razliku od tužnog skupa u Beogradu"

Studenti u blokadi Univerziteta u Kragujevcu krenuli su u šetnju do Kraljeva uoči protesta “Sve se vidi na Vidovdan”.

Pored kragujevačkih studenata, u koloni su i studenti iz drugih mesta, kao i građani iz zborova Aranđelovca, Lazarevca, ali i profesori. Nakon 16 minuta tišine, studenti su formirali kolonu i krenuli, a pred njima je put danas dug 30km, a sutra još dvadesetak, javlja reporterka TV Nove. Kako javlja reporter N1, učesnici šetnje su napravili prvu pauzu u Korićanima, posle pređenih šest kilometara. Prvog dana šetnje, napraviće ukupno pet pauza. Osim kilometraže, biće