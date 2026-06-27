Organizovane grupe u majicama "Vučić team Serbia" kod Skupštine, gužva na auto-putu i u centru grada

N1 Info pre 21 minuta  |  N1 Beograd
Organizovane grupe u majicama "Vučić team Serbia" kod Skupštine, gužva na auto-putu i u centru grada

Organizovane grupe ljudi u belim majicama na kojima piše "Vučić team Serbia" pristižu kod Skupštine Srbije gde je i glavni program mitinga Srpske napredne stranke.

Uoči početka skupa ispred Narodne skupštine Srbije počele su da pristižu velike grupe građana iz više delova zemlje, a prostor ispred parlamenta se postepeno ispunjava. Prema informacijama sa terena i uključenja reporterke N1 u 16h, među okupljenima su građani koji navode da dolaze iz Kragujevca, Lapova i Novog Sada. Mnogi od njih nose bele majice. Na više punktova u okolini Skupštine dele se bele majice i zastave, kaže naša reporterka. U međuvremenu, na bini je
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