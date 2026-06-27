Pušteno na slobodu troje privedenih u vezi sa okačenim transparentom "Studenti se bore i za vas"

N1 Info pre 3 sata  |  N1 Beograd
Pušteno na slobodu troje privedenih u vezi sa okačenim transparentom "Studenti se bore i za vas"

Pušteni su na slobodu fotografi Gavrilo Andrić i Marija Stojnić, kao i studentkinja arhitekture privedeni u vezi sa transparentom "Studenti se bore i za vas", potvrdio je za N1 Gavrilo Andrić.

Oni su pušteni na slobodu bez saslušanja, kazao je Andrić za N1. Fotografi Gavrilo Andrić i Marija Stojnić, kao i studentkinja arhitekture privedeni su danas - nakon što je nepoznata osoba provalila u stan sa čije je terase okačen transparent "Studenti se bore i za vas", saopštili su studenti u blokadi. Ta osoba nije privedena, tvrde oni. Na zgradu pored Brankovog mosta, preko koga je do skupa podrške SNS-u danas došao veliki broj pripadnika te stranke, bilo je
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