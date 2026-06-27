SNS danas organizuje miting u Beogradu: Postavljene metalne barijere, štandovi i bine

Srpska napredna stranka organizuje danas miting pod sloganom “Srbija, jedna porodica“.

Predsednik SNS Miloš Vučević najavio je da će današnji događaj biti veliko narodno sabranje pred Vidovdan na kome će, kako je naveo, biti predstavljeni naziv liste i deo političkog programa SNS, piše N1. Kako javlja reporterka N1, i danas je ispred Skupštine radna atmosfera, koja traje od juče, kada su i počele pripreme za skup SNS, koji se održava danas. Metalne barijere, štandovi, bine… U blizini Skupštine i Pionirskog parka, ali i okolnim ulicama, kretanje je