Broj nestalih posle zemljotresa u Venecueli dostigao više od 55.000, za preživelima traga i oko 1.600 stranih spasilaca

Newsmax Balkans pre 1 sat
Broj nestalih posle zemljotresa u Venecueli dostigao više od 55.000, za preživelima traga i oko 1.600 stranih spasilaca

Broj nestalih nakon razornih zemljotresa u Venecueli dostigao je više od 55.000, objavljeno je na veb-sajtu za nestale osobe.

Sajt omogućava ljudima da dele detalje i poslednju lokaciju na kojoj su bili njihovi najbliži u nadi da će pomoći u akcijama potrage i spasavanja, preneo je Sky news. Do sada je pronađeno nešto manje od 13.000 ljudi koji su ranije bili prijavljeni kao nestali. Foto: Tanjug/AP/Pedro Mattey Foto: Tanjug/AP/Pedro Mattey Foto: Tanjug/Pedro Mattey Foto: Tanjug/Pedro Mattey Foto: Tanjug/Ariana Cubillos (STF) Foto: Tanjug/Ariana Cubillos (STF) Foto: AP/Ariana Cubillos
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