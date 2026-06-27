Državljanin Srbije uhapšen u Severnoj Makedoniji: Vozio brzinom od 221 kilometar na čas na auto-putu

Državljanin Srbije uhapšen je na auto-putu Skoplje-Đevđelija nakon što je vozio 221 kilometar na sat, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije.

Policija je navela da je incident zabeležen u blizini mesta Miletkovo, kada je radarom utvrđeno da je vozač, identifikovan kao M. S. (60), upravljao BMW srpskih registarskih oznaka brzinom od 221 kilometar na čas na deonici gde je ograničenje 120 kilometara na čas, preneo je portal Skopjeinfo. Prema navodima policije, vozač je prekoračio dozvoljenu brzinu za 101 kilometar na sat. Nakon zaustavljanja, vozilo je zaplenjeno, a vozač je uhapšen i zadržan u policijskoj