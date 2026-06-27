Izbio požar na ostrvu Evija, u gašenju učestvuje osam aviona i tri helikoptera

Newsmax Balkans pre 1 sat  |  Newsmax Balkans
Izbio požar na ostrvu Evija, u gašenju učestvuje osam aviona i tri helikoptera

U šumskom području u Spatariju, na grčkom ostrvu Evija, u popodnevnim satima izbio je požar u čijem gašenju učestvuje osam aviona i tri helikoptera, saopštile su lokalne vlasti.

Požar je prijavljen posle 16 sati, i za sada nisu ugrožene kuće ili infrastruktura, prenosi Katimerini. Na gašenju požara angažovano je 54 vatrogasaca, koji su na licu mesta prisutni sa 21 vozilom. Područje na Eviji, na kome je danas izbio požar, je prema mapi rizika od požara, u veoma visokom riziku, u kategoriji 4. Tim za istragu požara na Eviji krenuo je na područje požara, kako bi istražio šta ga je izazvalo.
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