Novorođenče spaseno iz zgrade srušene u zemljotresima u Venecueli: Do bebe došli spasioci koji su raščišćavali ruševine

Newsmax Balkans pre 26 minuta
Novorođenče spaseno iz zgrade srušene u zemljotresima u Venecueli: Do bebe došli spasioci koji su raščišćavali ruševine…

Novorođena beba spasena je iz zgrade koja je srušena u zemljotresu u Venecueli.

Do bebe su došli spasioci koji su, uz pomoć članova proodice, radili na raščišćavanju ruševina, prenosi BBC. Podsetimo, Venecuelu su 23. juna pogodila dva razorna zemljotresa u kojima je poginulo najmanje 920 osoba, a povređeno je 3.360 ljudi. Broj nestalih nakon razornih zemljotresa u Venecueli dostigao je više od 55.000, objavljeno je danas na veb-sajtu za nestale osobe. Sajt omogućava ljudima da dele detalje i poslednju lokaciju na kojoj su bili njihovi
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