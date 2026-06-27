Putevi Srbije: Novootvorenom deonicom Moravskog koridora prošlo 7.960 vozila od devet do 16 časova

Newsmax Balkans pre 2 sata
Putevi Srbije: Novootvorenom deonicom Moravskog koridora prošlo 7.960 vozila od devet do 16 časova

Novootvorenom deonicom Moravskog koridora (auto-put E-761), od petlje Adrani do petlje Preljina prošlo od zvaničnog puštanja u saobraćaj u 9.00 do 16 časova, ukupno 7.960 vozila, saopštilo je preduzeće "Putevi Srbije".

U saopštenju se precizira da je kroz naplatnu stanicu Preljina prošlo 3.619 vozila, a kroz naplatnu stanicu Adrani 4.341 vozilo. Deo auto-puta od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka, na Moravskom koridoru, svečano je otvoren juče, a otvaranju je prisustvovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Ova deonica je za saobraćaj puštena je u subotu u 9 časova, a putarina se neće naplaćivati do 1. jula. Reč je o deonici auto-puta od petlje Adrani do petlje Preljina u
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