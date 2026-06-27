RHMZ upozorava na toplotni talas u Srbiji: Temperatura do 39 stepeni, tropske noći u Beogradu

Newsmax Balkans pre 1 sat  |  Newsmax Balkans
RHMZ upozorava na toplotni talas u Srbiji: Temperatura do 39 stepeni, tropske noći u Beogradu

Nastavlja se toplotni talas, koji će trajati tokom vikenda i početkom sledeće sedmice, navodi se u upozorenju za područje Srbije na veoma visoku temperaturu koje je objavio Republički hidrometeorološki zavod .

Očekuje se sunčano i veoma toplo vreme uz slab do umeren severni vetar. Maksimalna prognozirana temperatura u većini mesta biće u intervalu od 35 do 39 stepeni. U planinskim predelima južne i istočne Srbije posle podne se tek ponegde uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. RHMZ upozorava i na to da toplotni talas u narednim danima može da doprinese porastu opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom. Rizici će biti
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