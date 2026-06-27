Vučić na skupu "Srbija jedna porodica": Za ovih 14 godina uradili smo i promenili mnogo toga

Hvala vam što ste došli da budemo ujedinjeni i zajedno pošalljemo poruke značajne za budućnost naših građana, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se okupljenima na skupu "Srbija jedna porodica" ispred Narodne skupštine.

"Video sam da ste došli iz svih krajeva Srbije i hvala Vam na tome", počeo je Vučić. Dodao je da je zahvalan na čudesnom dočeku po vrućini. "Daleke 2012. godine živeli smo u beznađu. Nezaposlenost je bila na rekordnom evropskom nivou - 25,9 odsto. Fabrike su se zatvarale svakog dana, dinar je slabio na dnevnom nivou. Ponižavali smo se svuda u regionu. Ništa od nacionalnih interesa nismo sačuvali. Ćutali smo kada se odvajala Crna Gora i KiM. Te 2012. kada su ljudi