Hezbolah odbacio sporazum Izraela i Libana potpisan u Vašingtonu

Libanska militantna grupa Hezbolah odbacuje sporazum Izraela i Libana o prekidu vatre koji je potpisan u petak u Vašingtonu, izjavio je poslanik Hezbolaha u libanskom parlamentu Hasan Fadlala.

On je ocenio u saopštenju da se kurs koji zastupaju libanske vlasti svodi na jednostrane, neopravdane ustupke koji će samo, kako je naveo, potkopati Liban i služiti interesima Izraela, prenela je Al Džazira. Fadlala je naveo da bi taj sporazum mogao da dovede do "stvaranja opasnih unutrašnjih podela" u Libanu. Pregovarači iz Izraela, Libana i Sjedinjenih Američkih Država potpisali su večeras trilateralni okvirni sporazum nakon pete runde diplomatskih pregovora u