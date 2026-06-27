Hezbolah odbacio sporazum Izraela i Libana potpisan u Vašingtonu

NIN pre 36 minuta  |  Tanjug
Hezbolah odbacio sporazum Izraela i Libana potpisan u Vašingtonu

Libanska militantna grupa Hezbolah odbacuje sporazum Izraela i Libana o prekidu vatre koji je potpisan u petak u Vašingtonu, izjavio je poslanik Hezbolaha u libanskom parlamentu Hasan Fadlala.

On je ocenio u saopštenju da se kurs koji zastupaju libanske vlasti svodi na jednostrane, neopravdane ustupke koji će samo, kako je naveo, potkopati Liban i služiti interesima Izraela, prenela je Al Džazira. Fadlala je naveo da bi taj sporazum mogao da dovede do "stvaranja opasnih unutrašnjih podela" u Libanu. Pregovarači iz Izraela, Libana i Sjedinjenih Američkih Država potpisali su večeras trilateralni okvirni sporazum nakon pete runde diplomatskih pregovora u
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