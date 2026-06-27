Istraga protiv četvorice zbog bacanja bombe na kuću na Novom Beogradu

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv četvorice muškaraca zbog postojanja osnova sumnje da su 5. juna 2026. godine izvršenjem različitih krivičnih dela učestvovali u bacanju bombe na porodičnu kuću S.Č. na teritoriji opštine Novi Beograd.

Trojica osumnjičenih E.M, B.L. i N.L. saslušani su pred postupajućim javnim tužiocem, dok se za još jednim licem traga. Tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenima E.M, B.L. i N.L. odredi pritvor da ne bi uticali na svedoke i na osumnjičenog za kojim se traga, kao i da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu. Za licem za kojim se traga tužilaštvo je takođe predložilo određivanje pritvora i donošenje