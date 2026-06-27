Klima, ventilator ili bazen? Lekari otkrivaju kako da se pravilno rashladite i izbegnete toplotni udar

Toplotni talas koji je zahvatio Srbiju tek ulazi u najkritičniju fazu.

Meteorolozi najavljuju temperature do 38 stepeni, dok bi tokom vikenda u pojedinim delovima zemlje mogle da dostignu i 40. podeok. Takvi uslovi predstavljaju ozbiljan rizik po zdravlje, posebno za starije osobe, decu, hronične bolesnike i sve koji rade na otvorenom. Boravak na visokim temperaturama može dovesti do pada koncentracije, iscrpljenosti, vrtoglavice, pa čak i toplotnog udara. Zbog toga stručnjaci savetuju da se izbegava izlazak u najtoplijem delu dana,