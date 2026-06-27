Novi deo Moravskog koridora otvoren za saobraćaj: Brže do Kraljeva, putarina od 1. jula

NIN pre 54 minuta  |  Tanjug
Novi deo Moravskog koridora otvoren za saobraćaj: Brže do Kraljeva, putarina od 1. jula

Od danas u 9 časova za saobraćaj je otvorena nova deonica Moravskog koridora između Adrana kod Kraljeva i Preljine kod Čačka, duga 29 kilometara.

Otvaranjem ove trase putovanje od Beograda do Kraljeva skraćeno je na oko sat i 15 minuta, dok se putarina neće naplaćivati do 1. jula. Nova deonica svečano je otvorena u petak u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a od jutros je dostupna svim vozačima. Reč je o 29 kilometara auto-puta koji povezuje Čačak i Kraljevo i predstavlja jednu od najvažnijih etapa u izgradnji Moravskog koridora, saobraćajnice koja će povezati Koridor 10 sa auto-putem Miloš
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