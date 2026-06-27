„Srbija, jedna porodica“: Danas veliki skup SNS u Beogradu uz celodnevni program i obraćanje Vučića

NIN pre 43 minuta
„Srbija, jedna porodica“: Danas veliki skup SNS u Beogradu uz celodnevni program i obraćanje Vučića

Srpska napredna stranka danas organizuje skup pod nazivom „Srbija, jedna porodica“ na platou ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu.

Centralni deo programa zakazan je za 18 časova, dok su propratni sadržaji za građane počeli već od 11 časova. Skup se održava uoči Vidovdana, a u vrhu vlasti najavljen je kao događaj na kojem će biti predstavljene nove političke poruke, određene državne mere i pravci budućeg delovanja. Organizatori očekuju veliki broj učesnika iz svih krajeva Srbije, zbog čega su od petka na snazi posebne mere saobraćaja u centru prestonice. Veliki broj građana iz unutrašnjosti
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