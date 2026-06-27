Beba stara 18 dana spasena iz ruševina nakon zemljotresa u Venecueli VIDEO

Nova pre 51 minuta
Beba stara 18 dana spasena iz ruševina nakon zemljotresa u Venecueli VIDEO

Snimljen je trenutak kada su spasioci izvukli novorođenu bebu iz ruševina srušene zgrade nakon dva razorna zemljotresa koja su pogodila Venecuelu.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako spasioci u gradu La Gvajra (La Guaira) iznose bebu iz ruševina i predaju je muškarcu za kojeg se veruje da je njen otac. Agencija AFP prenosi da je nešto kasnije iz ruševina živa izvučena i majka bebe, prenosi N1. Akcije spasavanja se nastavljaju širom zemlje nakon dva uzastopna zemljotresa, u kojima je poginulo najmanje 920 ljudi, dok je više od 3.360 povređeno, javlja BBC. Vršiteljka dužnosti predsednice
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