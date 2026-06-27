Čudesne "Plave ajkule" došle na Mundijal i dosanjale san ali sad sledi rival iz pakla zbog kog za njih strahuje čitav fudbalski svet

Nova pre 42 minuta
Čudesne "Plave ajkule" došle na Mundijal i dosanjale san ali sad sledi rival iz pakla zbog kog za njih strahuje čitav…

Fudbaleri reprezentacije Zelenortskih Ostrva, poznati i kao "plave ajkule", ispisali su istoriju i svog i svetskog fudbala postavši najmanja zemlja koja se domogla nokaut faze Svetskog prvenstva, ali bi njihov istorijski nastup veoma lako mogao da se pretvori u nešto što teško da bi bilo koji ljubitelj fudbala voleo da vidi.

Igrači iz selekcije poznate i pod nazivom Kape Verde napravili su pravi podvig pošto su u grupi H zauzeli drugo mesto sa tri boda, iza Španije (sedam bodova), a ispred Urugvaja i Saudijske Arabije (po dva boda). Uspeli su da prvo šokiraju Špance na početku i izbore remi, potom još dva puta dođu do boda i tako kao drugoplasirana selekcija prođu među 32 najbolja tima Mundijala. No, tamo već sledi prepreka koju će gotovo nemoguće biti preskočiti. Naime, oni će tačno u
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