Kakav kiks Muslere, Urugvaj primio čudan gol - Španija vodi a da ni sama ne zna kako

Nova pre 34 minuta
Kakav kiks Muslere, Urugvaj primio čudan gol - Španija vodi a da ni sama ne zna kako

Utakmicama između Urugvaja i Španije, odnosno Zelenortskih Ostrva i Saudijske Arabije, biće okončano takmičenje u grupi H Svetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi.

Španci su posle dve utakmice prvi na tabeli sa četiri boda, dok su Urugvaj i Zelenortska Ostrva poravnati sa po dva, a Saudijska Arabija ima bod. Računica je jasna - Španiji je dovoljan bod da prođe dalje, u slučaju trijumfa "crvene furije" nad Urugvajom Zelenortska Ostrva će dalje kao drugoplasirani tim, pod uslovom da osvoje bod protiv Saudijaca, dok je Urugvaju i Saudijskoj Arabiji, kako bi izbegli bilo kakve komplikacije, neophodno da osvoje sva tri boda.
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