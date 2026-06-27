Milo Lompar o studentskom protestu u Kraljevu i skupu naprednjaka: "Ne bi bilo iznenađenje da najave izbore, ako procene da mogu da ih dobiju možda će ući u rizik"

Profesor Milo Lompar bio je gost u emisiji "Probudi se" na televiziji Nova i on je tom prilikom ocenio da je prošlogodišnji Vidovdanski protest studenata predstavljao ozbiljan politički i simbolički izazov za vlast, jer su, kako je rekao, studenti tada pokazali da nisu ni „anacionalni“ ni „protivnacionalni“, već da istovremeno zastupaju rodoljubivu, građansku i miroljubivu orijentaciju.

Prema njegovim rečima, režim je razumeo da ne sme da dozvoli studentima tu vrstu simboličkog kapitala. "Zato je ove godine mnogo ranije zakazao svoju proslavu Vidovdana, što je najbolji dokaz da je prošlogodišnje obeležavanje za režim bilo izrazito neugodno”, rekao je. Dodao je da dobro što se skup održava u Kraljevu, ali da može biti problem to što nije u Beogradu, kao svojevrsnom centru države. Kako kaže, sada se politička borba nalazi u zaustavnom vremenu i da