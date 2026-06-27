MUNDIJAL UŽIVO Hrvati prekinuli slikanje za svadbu, selektor Argentine iznenadio odlukom za Mesija, Mbape "diktator"

Došao je i taj sedamnaesti dan Mundijala

To znači da se završava grupna faza Svetskog prvenstva i da kreće konačna bitka za titulu. Sa poslednjih šest mečeva će biti zaokruženo takmičenje po grupama kada ćemo se oprostiti od 16 selekcija i dobiti kompletan žreb koji se dobrano već sada nazire. Očekujemo i da u ovom danu vidimo 200. gol na Mundijalu pošto ih je bilo do sada 196 ili 2,96 u proseku po meču. Prvi dueli su oni iz grupe L od 23.00 gde Engleska protiv optisane Paname traži pobedu za prvo mesto,