Na slobodu, bez saslušanja, pušteno troje privedenih u vezi sa okačenim transparentom "Studenti se bore i za vas"

Pušteni su na slobodu fotografi Gavrilo Andrić i Marija Stojnić, kao i studentkinja arhitekture privedeni u vezi sa transparentom "Studenti se bore i za vas", potvrdio je za N1 Gavrilo Andrić.

Oni su pušteni na slobodu bez saslušanja, kazao je Andrić za N1. Fotografi Gavrilo Andrić i Marija Stojnić, kao i studentkinja arhitekture privedeni su danas - nakon što je nepoznata osoba provalila u stan sa čije je terase okačen transparent "Studenti se bore i za vas", saopštili su studenti u blokadi. Ta osoba nije privedena, tvrde oni. Na zgradu pored Brankovog mosta, preko koga je do skupa podrške SNS-u danas došao veliki broj pripadnika te stranke, bilo je