Na slobodu, bez saslušanja, pušteno troje privedenih u vezi sa okačenim transparentom "Studenti se bore i za vas"

Nova pre 1 sat
Na slobodu, bez saslušanja, pušteno troje privedenih u vezi sa okačenim transparentom "Studenti se bore i za vas"

Pušteni su na slobodu fotografi Gavrilo Andrić i Marija Stojnić, kao i studentkinja arhitekture privedeni u vezi sa transparentom "Studenti se bore i za vas", potvrdio je za N1 Gavrilo Andrić.

Oni su pušteni na slobodu bez saslušanja, kazao je Andrić za N1. Fotografi Gavrilo Andrić i Marija Stojnić, kao i studentkinja arhitekture privedeni su danas - nakon što je nepoznata osoba provalila u stan sa čije je terase okačen transparent "Studenti se bore i za vas", saopštili su studenti u blokadi. Ta osoba nije privedena, tvrde oni. Na zgradu pored Brankovog mosta, preko koga je do skupa podrške SNS-u danas došao veliki broj pripadnika te stranke, bilo je
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Pušteno troje privedenih u vezi sa transparentom – Studenti se bore i za vas

Pušteno troje privedenih u vezi sa transparentom – Studenti se bore i za vas

Serbian News Media pre 15 minuta
Studenti u blokadi: Priveden fotograf Gavrilo Andrić, njegova koleginica i jedna studentkinja

Studenti u blokadi: Priveden fotograf Gavrilo Andrić, njegova koleginica i jedna studentkinja

Serbian News Media pre 24 minuta
Pušteno na slobodu troje privedenih u vezi sa okačenim transparentom "Studenti se bore i za vas"

Pušteno na slobodu troje privedenih u vezi sa okačenim transparentom "Studenti se bore i za vas"

N1 Info pre 1 sat
Pušteno na slobodu troje privedenih u vezi sa provalom zbog okačenog transparenta u Beogradu

Pušteno na slobodu troje privedenih u vezi sa provalom zbog okačenog transparenta u Beogradu

Radio 021 pre 1 sat
Troje privedenih zbog transparenta „Studenti se bore i za vas“ pušteni na slobodu

Troje privedenih zbog transparenta „Studenti se bore i za vas“ pušteni na slobodu

Insajder pre 1 sat
Studenti u blokadi: Priveden fotograf Gavrilo Andrić, njegova koleginica i jedna studentkinja

Studenti u blokadi: Priveden fotograf Gavrilo Andrić, njegova koleginica i jedna studentkinja

Insajder pre 1 sat
Gerilska akcija tokom mitinga SNS: Studenti postavili transparent, vlast poslala osobu sa palicom da uhapsi poruku…

Gerilska akcija tokom mitinga SNS: Studenti postavili transparent, vlast poslala osobu sa palicom da uhapsi poruku, studentkinju i dvoje fotografa

Nedeljnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SNS

Društvo, najnovije vesti »

Devedesete lično

Devedesete lično

Danas pre 3 sata
Specijal „javnog servisa“ o „zvučnom topu“ 15. marta 2025: Simulacija uređenog društva

Specijal „javnog servisa“ o „zvučnom topu“ 15. marta 2025: Simulacija uređenog društva

Danas pre 3 sata
Šta kaže Arhiv javnih skupova o broju učesnika današnjeg mitinga SNS-a?

Šta kaže Arhiv javnih skupova o broju učesnika današnjeg mitinga SNS-a?

Danas pre 3 sata
Akcija subotičkih studenata u Parku Ferenca Rajhla: Spremni smo za izbore, čekamo ih

Akcija subotičkih studenata u Parku Ferenca Rajhla: Spremni smo za izbore, čekamo ih

Danas pre 2 sata
Venecuela posle zemljotresa: Kako nada bledi, raste bes

Venecuela posle zemljotresa: Kako nada bledi, raste bes

Danas pre 2 sata