Putevi Srbije: 7.960 vozila prošlo novootvorenom deonicom Moravskog koridora

Putevi Srbije su u saopštenju naveli da je danas, od puštanja u saobraćaj u 9 časova do 16 časova, novootvorenom deonicom Moravskog koridora, od petlje Adrani do petlje Preljina prošlo ukupno 7.960 vozila.

Kako su istakli, na naplatnoj stanici Preljina je zabeleženo 3.619 vozila, dok je naplatnoj stanici Adrani evidentirano 4.341 vozila. Ukupno, u oba smera je prošlo 7.960 vozila, istakli su iz Puteva Srbije. Podsetimo, juče je otvorena deonica Moravskog koridora od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka, u dužini od 28,7 kilometara, a u saobraćaj je puštena danas u 9 časova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je prisustvovao otvaranju deonice rekao je da će