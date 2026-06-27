Sudar bivših prvaka sveta započeo skandalom, sraman potez navijača VIDEO

Utakmica između Urugvaja i Španije na Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku, usled uloga koji nosi sa sobom, ali je pred početak meča viđena jedna u najmanju ruku sramna situacija.

Na mečevima Mundijala održan je minut ćutanja u čast žrtava razornog zemljotresa u kom je život izgubilo najmanje 900 lica. Dok su fudbaleri stajali na centru kako bi odali poštu nastradalima, sa tribina se začuo veliki broj povika domaćih navijača. Snimak ovog ružnog poteza navijača koji su se našli na stadionu Zapopan u meksičkoj državi Gvadalahara pogledajte ispod: 🙏🏼 Un momento de respeto antes del fútbol. 🇪🇸🇺🇾⚽ 🕯️Antes del inicio del partido entre España y