Ubedljiv poraz Srbije, bez šanse protiv olimpijskog šampiona

Nova pre 1 sat
Ubedljiv poraz Srbije, bez šanse protiv olimpijskog šampiona

Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je u Orleanu od selekcije Francuske sa 0:3 (23:25, 16:25, 22:25), u trećoj utakmici druge sedmice Lige nacija.

Srbija sada ima četiri pobede i tri poraza i trenutno je sedma na tabeli Lige nacija sa 12 bodova. Najefikasniji u redovima Srbije bio je Vuk Kulpinac sa devet poena, dok su Aleksandar Stefanović, Nikola Brborić i Aleksandar Šoša upisali po šest poena. Francusku, inače aktuelnog olimpijskog šampiona, je do pobede vodio Matis Eno sa 12 poena. Odbojkaši Srbije će poslednji meč u Orleanu odigrati u nedelju od 20.30 kada će se sastati sa selekcijom Sjedinjenih
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