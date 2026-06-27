Vučić u autorskom tekstu veliča Vensa, upoređuje ga sa Orvelom, Obaminu drugu knjigu zove pamfletom

Nova pre 2 sata
Vučić u autorskom tekstu veliča Vensa, upoređuje ga sa Orvelom, Obaminu drugu knjigu zove pamfletom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je, u autorskom tekstu objavljenom u Vašington egzamineru, pohvalno govorio o potpredsedniku SAD Džej Di Vensu, analizirajući njegove knjige i poredeći ih sa knjigom bivšeg predsednika te države Baraka Obame koju je nazvao pamfletom.

Za razliku od Vensove, ocenio je da je Obamina druga knjiga "tečna i lepa" ali i "pamflet za političara". "Ne kažem ovo u pogrdnom smislu – ja sam političar takođe", piše Vučić, za kojeg se u napomeni na kraju teksta tvrdi da "trenutno radi na knjizi koja je delom istorijska, a delom memoarska", i onda dodaje: "Ono što mislim jeste da je naposletku, uprkos svojoj eleganciji, Obamina knjiga 'Odvažnost nade' oslabljena sekularnom obazrivošću njenog autora". Vučić,
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