BATROVCI: Bez većih zadržavanja za putnička vozila, kamioni čekaju oko sat vremena

Ozon pre 19 minuta
BATROVCI: Bez većih zadržavanja za putnička vozila, kamioni čekaju oko sat vremena

BATROVCI – Na graničnom prelazu Batrovci ovog jutra nema dužih zadržavanja za putnička vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, putnička vozila na izlazu iz Srbije i ulazu u zemlju čekaju oko 30 minuta, uz napomenu da zadržavanja na hrvatskoj strani granice mogu biti duža i zavise od intenziteta saobraćaja. Na teretnom terminalu situacija je nešto drugačija. Kamioni na izlazu iz Srbije čekaju oko 60 minuta, dok je zadržavanje na ulazu u zemlju oko 30 minuta. Iz AMSS-a upozoravaju da se tokom vikenda očekuje pojačan intenzitet
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