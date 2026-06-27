Broj nestalih nakon zemljotresa u Venecueli dostigao više od 55.000

Politika pre 1 sat
Broj nestalih nakon zemljotresa u Venecueli dostigao više od 55.000

Novi zemljotres, jačine 4,7 stepeni Rihterove skale pogodio je severnu obalu Venecuele

KARAKAS- Broj nestalih nakon razornih zemljotresa u Venecueli dostigao je više od 55.000, objavljeno je danas na veb-sajtu za nestale osobe. Sajt omogućava ljudima da dele detalje i poslednju lokaciju na kojoj su bili njihovi najbliži u nadi da će pomoći u akcijama potrage i spasavanja, preneo je Skaj njuz. Do sada je pronađeno nešto manje od 13.000 ljudi koji su ranije bili prijavljeni kao nestali, prenosi Tanjug. Novi zemljotres, jačine 4,7 stepeni Rihterove
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