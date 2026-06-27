Francuska ubedljiva protiv Norveške, Senegal pregazio Irak

Politika pre 5 sati
Francuska ubedljiva protiv Norveške, Senegal pregazio Irak

Francuzi slavili 4:1, Senegalci 5:0

Fudbalska reprezentacija Francuske pobedila je večeras u Foksborou ekipu Norveške rezultatom 4:1 (3:1) u utakmici trećeg kola grupe I na Svetskom prvenstvu i kao prvoplasirana selekcija izborila plasman u šesnaestinu finala. Tri gola za Francusku postigao je Usman Dembele, koji se upisao u strelce u 7, 20. i 32. minutu, dok je jedan gol postigao Dezire Due u 90+4. minutu. Jedini pogodak za Norvešku dao je Telo Asgard u 21. minutu. Fudbaleri Norveške nisu
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