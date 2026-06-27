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Liban i Izrael dogovorili razoružanje Hezbolaha, šiitski pokret protiv

Pilot projekat dogovoren u dve oblasti

Libanski predsednik Žozef Aun izjavio je danas da okvirni sporazum Izraela i Libana o prekidu vatre predstavlja prvi korak na putu ka obnavljanju suvereniteta Libana nad celokupnom teritorijom. „Izrael i Liban su se saglasili o sprovođenju pilot projekta za razoružavanje libanske militantne grupe Hezbolah i prenosu kontrole nad jugom Libana na libansku vojsku“, izjavio je danas izraelski premijer Benjamin Netanjahu. On je rekao da su se Liban i Izrael saglasili da
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