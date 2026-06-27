Obama: "Tramp je opsednut mnome, imam apartman u njegovoj glavi"

Stalno bavljenje prethodnicima pokazuje nedostatak fokusa na građane

Bivši američki predsednik Barak Obama izjavio je da i dalje zauzima „posebno mesto“ u mislima aktuelnog predsednika Donalda Trampa, ocenjujući da je Trampova dugogodišnja usmerenost na njega „znak pogrešnih prioriteta“. „Morate njega da pitate šta je u pitanju - ta opsesija. Očigledno imam sobu u njegovoj glavi, apartman u njegovoj glavi“, rekao je Obama u podkastu „Sav dim“. Obama je naveo da Tramp izbegava direktne sukobe licem u lice, već kritike uglavnom