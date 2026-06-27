Centralni teren u znaku Srbije: Đoković, Kecmanović i Kostović prvog dana Vimbldona, poznati termini

Radio 021 pre 2 sata  |  021.rs
Centralni teren u znaku Srbije: Đoković, Kecmanović i Kostović prvog dana Vimbldona, poznati termini

Treći grend slem sezone Vimbldon počeće u ponedeljak 29. juna. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Prvog dana takmičenja Centralni teren biće u bojama zastava Srbije. U sva tri meča igraće na najznačajnijem stadionu "Ol Ingland kluba". Program na Vimbldonu će u 14.30 časova otvoriti branilac titule Janik Siner i Miomir Kecmanović. Posle ovog meča na teren će izaći prva teniserka sveta Arina Sabalenka i osamnaestogodišnja Teodora Kostović, koja će debitovati na grend slem turnirima. Konačno, posle ovog meča program će u večernjem terminu zatvoriti Novak Đoković i
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