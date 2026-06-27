Danas najtoplije u Kikindi: Od petka do srede u Srbiji nestabilno

Radio 021 pre 4 sati  |  FoNet, Tanjug
Danas najtoplije u Kikindi: Od petka do srede u Srbiji nestabilno

U nedelju i početkom sledeće sedmice zadržaće se pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 35 do 39 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Od srede do petka u Srbiji će biti promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom uz pad temperature, a u četvrtak i petak će se maksimalna temperatura kretati od 27 do 31 stepena. Za vikend, 4. i 5. jula očekuje se pretežno sunčano vreme. Danas je, prema podacima RHMZ-a, do 12 časova najtopliji grad u Srbiji bila je Kikinda sa 36 stepeni, dok je najhladnije bilo na Kopaoniku, gde je izmeren 21 stepen. Temperatura od 35 stepeni izmerena je u Somboru
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