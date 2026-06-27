Đilas o pohvali Marte Kos Srbiji: "Kao da ideš iz Beograda u Novi Sad, a završiš u Nišu"

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas kritikovao je ocenu evropske komesarke za proširenje Martu Kos da je Srbija, kako je navela, ispravljanjem "Mrdićevih" zakona napravila važan korak ka članstvu u EU". Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

"Ovo je kao da iz Beograda treba da odeš u Novi Sad, a ti kreneš u drugom smeru i stigneš u Niš. Svi ti kažu jesi lud, treba u Novi Sad da ideš, ne u Niš", napisao je Đilas na društvnoj mreži X. "Ti prvo pokušaš da ubediš sve da je to gde si Novi Sad, pa kad ne uspeš kreneš nazad ka Beogradu i dalje ka Novom Sadu. Ali ne stigneš ni do Beograda već ostaneš usput negde, recimo u Požarevcu, i onda ti kažu bravo, to je pomak, sad ideš u dobrom smeru....", dodao je