Koliko će koštati putarina na novoj deonici Moravskog koridora od 1. jula

Deonica auto-puta od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka na Moravskom koridoru otvorena je danas, a naplata putarine počinje od 1. jula. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Vlada Srbije u četvrtak je dala saglasnost na novi cenovnik Puteva Srbije. Novi iznosi putarina objavljeni su u Službenom glasniku, a primena počinje od 1. jula. Prema novom cenovniku, ovo će biti cene putarina na sledećim deonicama do Adrana (za automobile): Obrenovac - Adrani 810 dinara, Ub - Adrani 660 dinara, Lajkovac - Adrani 590 dinara, Ljig - Adrani 450 dinara, Takovo - Adrani 270 dinara, Preljina jug - Adrani 150 dinara, Pakovraće - Adrani 240 dinara,