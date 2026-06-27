Baena: Jedan od najvažnijih golova u mojoj karijeri

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Baena: Jedan od najvažnijih golova u mojoj karijeri

“Istina je da smo znali da će biti teško, da mi igramo za prvo mesto u grupi, a da se oni bore za opstanak.

Možda ovo nije bila ista utakmica kao prošla, ali bilo je neophodno igrati na ovakav način. Ovo je verovatno jedan od najvažnijih golova u mojoj karijeri”, rekao je Baena, navodi se na sajtu Fife. Fudbaleri Španije plasirali su se kao prvi iz Grupe H u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva, pošto su danas u Gvadalahari pobedili Uruvaj 1:0. Jedini gol postigao je Baena u 42. minutu. Evropski šampion će u šesnaestini finala igrati protiv drugoplasirane ekipe iz Grupe
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