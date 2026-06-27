Kos: Srbija napravila važan korak ispravljanjem pravosudnih zakona, potez obnavlja poverenje

Radio sto plus pre 19 minuta
Kos: Srbija napravila važan korak ispravljanjem pravosudnih zakona, potez obnavlja poverenje

Kos je sinoć na Iksu (X) napisala da taj potez “doprinosi obnavljanju poverenja”.

Komesarka je navela da je sa predsednicom parlamenta Srbije Anom Brnabić razgovarala o “sledećim koracima koje Srbija treba da preduzme na svom putu ka EU”. “To uključuje unapređenje izborne reforme u skladu sa preporukama ODIHR na transparentan i inkluzivan način, jačanje slobode medija i jače usklađivanje sa spoljnom i bezbednosnom politikom EU”, zaključuje se u objavi.
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