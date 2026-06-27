Mekis nije siguran da li će Verstapen ostati u Red Bulu sledeće sezone

Radio sto plus pre 1 sat
Mekis nije siguran da li će Verstapen ostati u Red Bulu sledeće sezone
“Ne pitam Maksa svake sedmice da li će ostati. Maks nam je jasno stavio do znanja da želi da nastavi sa ovom ekipom. Podjednako je jasno da mu je potreban brz automobil da bi bio zadovoljan ekipom”, rekao je Mekis, preneo je Skaj. Poslednjih meseci spekulisalo se da bi Verstapen mogao da pređe u Mercedes, a nedavno su se pojavile glasnije da će preći u Meklaren, posebno posle potvrde da će njegov trkački inženjer Đanpjero Lambijase 2028. godine preći u tim iz
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