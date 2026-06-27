Vožnja je fantazija, brže i bezbednije stižemo: Dragan među prvima probao Moravski koridor - to je najsira i najmodernija deonica u Srbiji (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 2 sata
Vožnja je fantazija, brže i bezbednije stižemo: Dragan među prvima probao Moravski koridor - to je najsira i najmodernija…

Čačak - Deonica Moravskog koridora od Preljine do Adrana duga 29 kilometara jutros je zvanično puštena u saobraćaj, a putarina je do 1. jula besplatna.

Otvaranje ove deonice pravi je spas za vozače jer im je put skraćen i bezbedniji. Odlučili smo da odmah prođemo ovom novon deonicom, i reakcije su sjajne. Dosta vozila već je i kod Čačka i kod Adrana čekalo da se uključi. Put je širok, kvalitetan, brže se stigne. Prava je uživancija voziti, zaobilazi se stari za put za Kraljevo, ma prava fantazija, kazao je za RINU vozač Dragan Nikolić. Puštanjem u saobraćaj nove trase dodatno se skraćuje vreme putovanja između
Otvori na rina.rs

Povezane vesti »

Deonica Moravskog koridora od Preljine do Adrana od 9 časova otvorena za vozače

Deonica Moravskog koridora od Preljine do Adrana od 9 časova otvorena za vozače

RTS pre 2 sata
Otvorena nova deonica Moravskog koridora: "Vožnja je fantazija"; Vozači pohrlili da je isprobaju FOTO

Otvorena nova deonica Moravskog koridora: "Vožnja je fantazija"; Vozači pohrlili da je isprobaju FOTO

B92 pre 2 sata
Deonica Moravskog koridora od Preljine do Adrana od 9 časova otvorena za vozače

Deonica Moravskog koridora od Preljine do Adrana od 9 časova otvorena za vozače

RTV Novi Pazar pre 3 sata
Vožnja kakvu vozači čekaju godinama: Otvorena važna deonica Moravskog koridora

Vožnja kakvu vozači čekaju godinama: Otvorena važna deonica Moravskog koridora

Dnevnik pre 3 sata
Kreće saobraćaj na novoj deonici Moravskog koridora: Koliko je putarina do Adrana?

Kreće saobraćaj na novoj deonici Moravskog koridora: Koliko je putarina do Adrana?

N1 Info pre 4 sati
Vožnja je fantazija, brže i bezbednije stižemo: Dragan među prvima probao Moravski koridor - velike gužve već od jutros na…

Vožnja je fantazija, brže i bezbednije stižemo: Dragan među prvima probao Moravski koridor - velike gužve već od jutros na uključenjima (FOTO)

RINA pre 3 sata
Otvorena za saobraćaj deonica Moravskog koridora od Adrana do Preljine - Do kraja godine planiran završetak cele trase

Otvorena za saobraćaj deonica Moravskog koridora od Adrana do Preljine - Do kraja godine planiran završetak cele trase

Ekapija pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakDragan NikolićputarinaKraljevo

Društvo, najnovije vesti »

Vučić sutra u Hramu Svetog Save i u Batajnici: Prisustvuje potpisivanju ugovora za završne radove i vojnom prikazu

Vučić sutra u Hramu Svetog Save i u Batajnici: Prisustvuje potpisivanju ugovora za završne radove i vojnom prikazu

Blic pre 18 minuta
Više od 50.000 ljudi nestalo nakon zemljotresa u Venecueli, broj žrtava dostigao 920

Više od 50.000 ljudi nestalo nakon zemljotresa u Venecueli, broj žrtava dostigao 920

RTV Novi Pazar pre 3 minuta
Nepregledna kolona automobila, 10 autobusa, opšti kolaps: Srbi bili spremni na sate čekanja, a onda je iz kućice izašao grčki…

Nepregledna kolona automobila, 10 autobusa, opšti kolaps: Srbi bili spremni na sate čekanja, a onda je iz kućice izašao grčki policajac

Blic pre 13 minuta
Rekordan broj prijavljenih kandidata za Filozofski fakultet u Nišu

Rekordan broj prijavljenih kandidata za Filozofski fakultet u Nišu

Serbian News Media pre 8 minuta
Dumanović: Ako je tužilaštvo verovalo Nikoli Miriću, onda mora i narod

Dumanović: Ako je tužilaštvo verovalo Nikoli Miriću, onda mora i narod

Serbian News Media pre 13 minuta