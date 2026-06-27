Deonica Moravskog koridora od Preljine do Adrana od 9 časova otvorena za vozače

RTS pre 7 minuta
Deonica Moravskog koridora od Preljine do Adrana od 9 časova otvorena za vozače

Deonica auto-puta od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka, na Moravskom koridoru, svečano je otvorena u petak. Od 9 časova otvorena za saobraćaj. Putarina će se naplaćivati od 1. jula.

U 9 časova kreće saobraćaj deonicom Moravskog koridora od Preljine do Adrana, koja je svečano otvorena juče u prisustvu predsednika Aleksandra Vučića. Deonica je duga 29 kilometara, povezuje Čačak i Kraljevo, a putovanje od Beograda do Kraljeva sada traje samo sat i 15 minuta. U toku su radovi na poslednjoj deonici od Vrbe do Adrana, u dužini oko 12 kilometara, a predsednik Srbije ističe da će ceo Moravski koridor, biti završen do kraja godine. Putarina se neće
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